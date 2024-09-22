ソウルで日本と韓国の交流を促進するイベントが開かれ、人気アーティストらがパフォーマンスを披露しました。日韓双方に人気のグループ「ILLIT」や「アバンギャルディ」のほか、歌手の米良美一さんらも日本や韓国のファンを前にパフォーマンスを披露しました。この「日韓交流おまつり」は両国の友好と交流促進のために日韓国交正常化40周年を記念して始まり、今年で20回目を迎えました。日本の自治体や民間企業らもブース