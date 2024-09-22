先発で８回無失点に抑えた関東大・長友＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球第３週第２日は２２日、関東学院大ギオンパークで桐蔭横浜大―関東学院大、横浜商大―神奈川大、神奈川工大―横浜国大の２回戦が行われ、神奈川大は６―５で勝ち、勝ち点を挙げた。関東大は４―０、横浜国大は２―１で勝利して１勝１敗とした。関東大は四回１死二塁から野坂の適時打などで２点を先制。先発の長友は８回無失点に抑えた。神大は救援