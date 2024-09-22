２２日午後８時２０分、山形県の土砂災害警戒情報は全て解除されました。土砂災害警戒情報が解除された地域は、村山市、東根市、尾花沢市。気象庁の発表内容は以下のとおり。＜県内全警戒解除＞大雨の峠は越え、多発的な土砂災害のおそれは少なくなりました。