◇パ・リーグロッテ7―2西武（2024年9月22日ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手（22）が22日の西武戦（ZOZOマリン）に先発し、7回、107球を投げ4安打2失点に抑え、22年の自己最多に並ぶ9勝目を挙げた。10三振を奪い、5月17日の日本ハム戦（ZOZOマリン）以来、今季3度目となる2桁奪三振をマークした。初回に2点を失ったが、しっかりと修正した。2回に3者凡退で切り抜けたが、決め球は3人ともスライダーだった。この回の1