老若男女問わず愛されている不二家のお菓子「カントリーマアム」。2024年9月24日に、カントリーマアムを再現したデザート感覚のチルド飲料「飲むカントリーマアム」が発売されます。食感や味わいはどのように再現されたのでしょうか。詳しくレビューしていきます。お菓子の"あの風味"を実感パッケージは、お菓子でお馴染みの赤と白の象徴的なデザイン。思わずパケ買いしてしまいそうな可愛さです。不二家のロゴが描かれたゴールド