「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に黒柳徹子が登場。「徹子の部屋」に登場したゲスト・山田花子の衝撃回の映像が放送された。【映像】「徹子の部屋」山田花子のトランペット事件（当時の映像あり）有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。この日は、芸能生活70年の黒柳徹子がしくじり先生として登場し、知られざる「人生3大しくじり」を告白した。授業を聞くメンバーには、オードリーの若林正恭、平成ノブシコブシ