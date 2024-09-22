シンガーのＷａｋａｎａが２２日、東京・浅草発着のファンクラブイベント「Ｗａｋａｎａと行く！屋形船まんぷくツアー」を開催した。Ｗａｋａｎａのファンクラブ「ＢｏｔａｎｉｃａｌＬａｎｄ」では初となる屋外イベントで、Ｗａｋａｎａが「身も心もまんぷくに！」との思いを込め屋形船を貸し切った。集まった約６０名のファンをコース料理でおもてなしをした。青と黄の花を描いた爽やかな浴衣に、大好きな餃子のモチーフ