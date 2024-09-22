将棋に関するポスターなどで列車内を装飾した「将棋とれいん」の出発式が２２日、名古屋鉄道瀬戸線の栄町駅（名古屋市東区）で行われた。名鉄が日本将棋連盟と協力し、同連盟の羽生善治会長が式典後、児童も乗った車内でアナウンスをしてイベントを盛り上げていた。運行は１１月まで。将棋を通じ地域活性化を図ろうと今春に続いて２回目の企画。列車は、詰将棋の問題や将棋の戦法、藤井聡太竜王らの経歴が書かれたポスターなど