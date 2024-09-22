「阪神１−０巨人」（２２日、甲子園球場）巨人が２位・阪神との直接対決で痛恨の競り負けで２連敗を喫し、１ゲーム差に迫られた。序盤からチグハグな攻撃を連発した。初回無死二塁から浅野が送りバントを失敗した。投手正面に転がってしまい、二走・丸が二、三塁間で憤死。二塁を狙った浅野もアウトとなった。二回は無死一、二塁の好機で得点を奪えなかった。１点を追う六回には再び絶好機を迎えた。先頭・浅野が二塁打で