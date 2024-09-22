記録的な豪雨に襲われた石川県珠洲市若山町では、羽田登喜雄さん（72）が自宅が土砂崩れに巻き込まれ、亡くなった。羽田さんは1人暮らしで、元日の能登半島地震で家が壊れたものの避難所には行かず、自宅で生活を続けていたという。【写真まとめ】仮設住宅が冠水、道路は大雨で陥没近所の人などによると、21日午前、羽田さん宅が傾いていることに気づいて訪ねると、母屋などの建物が完全に倒壊していたという。「どこにおる？