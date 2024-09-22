22日午後1時20分ごろ、アニメソングのイベントが開かれていた長野県佐久市の公園で、「男性が腹部を刃物で刺された」と消防や警察に通報があった。男性を襲ったとみられる男がその場にいた人たちに取り押さえられ、県警は殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。逮捕されたのは、神奈川県相模原市中央区のアルバイト吉田司容疑者（38）。長野県警佐久署によると、吉田容疑者は同日午後1時15分ごろ、公園内で30代の男性の胸などを刃物