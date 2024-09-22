Wakana（39）が22日、東京・浅草発着の屋形船を貸し切り、ファンクラブ「Botanical Land」初の屋外イベント「Wakanaと行く！屋形船まんぷくツアー」を開催した。今回のイベントは、Wakanaが「身も心もまんぷくに！」の思いを込めて、約60人のファンをコース料理でおもてなしした。Wakanaは、青と黄の花を描いた爽やかな浴衣に、大好きなギョーザのモチーフの帯留めで登場。隅田川の船上から望む浅草、東京湾の景色をバックに、デ