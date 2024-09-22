21日からの記録的な豪雨で大雨特別警報が発表された石川県能登地方。震災からの復旧道半ばで再び被災地の住民を襲った災害は、各地に大きな被害を及ぼしています。石川県輪島市での救出作業現場で取材を続ける記者からの報告です。救出作業を見守る両親輪島市塚田町からお伝えします。こちらでは「人の頭らしきものが見える」と正午前に消防に通報があり、警察と自衛隊も駆けつけ捜索が始まりました。午後1時半ごろには、がれきの