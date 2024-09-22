吉高由里子が主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）は、29日に第37回「波紋」が放送。あらすじを紹介する。中宮・彰子（見上愛）が一条天皇（塩野瑛久）の皇子を出産し、まひろ（吉高）と道長（柄本佑）は喜びを分かち合う。そんな二人の親密さが噂になる中、彰子がまひろの書いた物語を冊子にして天皇への土産にしたいと言い出す。そこでまひろをはじめ、女房たちが力を合わせて豪華本を制作する