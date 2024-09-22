明治安田Ｊ１リーグは２２日、各地で第３１節の残り６試合が行われ、広島は横浜Ｍに６―２で大勝し、再び首位に浮上した。町田と勝ち点５９で並び、得失点差で上回った。３位の神戸は新潟に３―２で競り勝ち、勝ち点５８。名古屋は川崎を２―０で下した。Ｇ大阪は京都とドロー。東京Ｖは鳥栖に快勝し、Ｊ１で２１年ぶりの４連勝を遂げた。鳥栖は５連敗。Ｃ大阪は湘南に勝った。