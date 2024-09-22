日本ハムの加藤貴が２失点完投で自身初の２桁勝利となる１０勝目。打たせて取り、５安打、無四球に抑えた。打線は同点の九回に代打松本剛の三ゴロの間に勝ち越した。オリックスは３失点完投の宮城に打線が応えられなかった。