◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節広島６―２横浜ＦＭ（２２日・Ｅピース）広島が６発快勝で首位に再浮上した。横浜ＦＭは苦しい試合展開となり、３―７で大敗した１７日のＡＣＬＥ光州（韓国）戦とあわせて２戦１３失点となった。＊＊＊序盤こそ、互角の試合内容で好勝負を演じた。両サイドバックが高い位置をとるアタッキング・フットボールで０―１の前半１９分にはＦＷ井上健太が同点ゴール。ＡＣＬＥでの大敗を払