◆フィギュアスケート▽東京選手権第２日（２２日、三井不動産アイスパーク船橋）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位で、昨季ＧＰファイナル出場の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は１２５・９７点、合計１８６・９１点で２位だった。武器の４回転トウループは回避し、ジャンプを次々と降りた。「前半はすごく自分の表現したいものが出せた」というが、後半はジャンプが乱れる場面もあり「集中が