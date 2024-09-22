Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんが映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【ミセス・大森元貴】ライブツアー映画が興収10億円目前の大ヒット上映館拡大に「信じられない」本作は、2023年12月から2024年3月まで行ったライブツアー「Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”」を映画化したもので、本格的な音楽