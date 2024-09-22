NiziUの公式Instagramが21日（土）、美しいデコルテラインを披露したリマのお気に入り衣装ショットを公開した。【別カット5点】青い衣装が姿が美しい、リマのお気に入りショット日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは21日、「お気に入り」とInstagramを更新。リマが美しいデコルテラインを披露した