桜咲く感動の卒業式が始まりました。3年間の思い出を胸に練習通り入場していく中学生たちですが、何か様子がおかしいです…。NAPBIZブログの人気ブロガー・イゴ カオリさんによる『中学の卒業式で担任の先生と2人ぼっちの宇宙に取り残された話』第2話をごらんください。 ©イゴ カオリ ©イゴ カオリ ©イゴ カオリ ©イゴ カオリ ©イゴ カオリ &#