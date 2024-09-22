北京市中軸線を構成する太廟享殿が一般公開19日、太廟の中心的な建物の享殿。（北京＝新華社記者/陳鍾昊）【新華社北京9月22日】中国北京市中軸線の東側にある太廟でこのほど、享殿の一般公開が再開され、多くの観光客が訪れている。享殿は明の永楽年間（1403〜24年）に建てられた太廟の中心的な建物で、観光客は壮大で荘厳な建築を体感できる。享殿の内部では現在、建築儀礼と祭祀（さいし）文化の二つの角度から太廟の歴史