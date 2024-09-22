○ 阪神 1 − 0 巨人 ●＜24回戦・甲子園＞完封リレーの2位・阪神は今季最多を更新する貯金13。首位・巨人との天王山第1ラウンドを制し、1ゲーム差に迫った。先発の才木は初回からピンチの連続。それでも要所を締める投球でゼロを刻み、無死満塁だった6回も5番・長野を投飛、6番・坂本は二飛に退けるなど粘り倒した。負けられない大一番で7回95球、7安打無失点、4奪三振2四球の“超粘投”。最後まで巨人打線にホームを踏ませ