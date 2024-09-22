◆ソフトバンク11―5楽天（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの川村友斗外野手に待望のプロ初本塁打が飛び出した。3点リードの2回1死一塁で楽天高田の甘く入った直球を右翼スタンドへ運ぶ2ランを放った。ダイヤモンドを1周した川村はもちろん、出迎えた小久保監督や選手たちが笑顔となった。「（本塁打を打つのは）厳しいだろうなとか思ったんですけど、1本は打ちたいとは思っていた。終盤戦ですけど、こうやって1