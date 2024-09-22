横浜Ｆ・マリノスは９月22日、J１第31節でサンフレッチェ広島と敵地で対戦し、２−６で敗戦。公式戦４連敗目を喫した。開始３分に先制を許した横浜は、19分に井上健太のゴールで同点に追いつくも、22分と40分に失点して２点にリードを広げられる。45＋１分にアンデルソン・ロペスが決めて１点差に詰め寄ったが、48分に再び相手に得点を許す。さらに83分、90＋２分にも失点し、このまま終了した。【画像】セルジオ越後、小野伸