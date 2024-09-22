サンフレッチェ広島は９月22日、J１第31節で横浜F・マリノスとホームで対戦した。開始３分に加藤陸次樹の得点で先制。19分に追いつかれたが、22分に勝ち越し弾のトルガイ・アルスランが40分にも加点。45＋１分に失点も、１点リードで迎えた48分、新井直人がチーム４点目を奪取。83分に東俊希、90＋２分にピエロス・ソティリウもネットを揺らした。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフ