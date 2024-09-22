静岡県川根本町の「夢のつり橋」付近で9月18日に発生した落石を受け、町は早期復旧に向けて「ふるさと納税」を活用した寄付の募集を始めました。 【動画】復旧費用は3000万円以上か「夢のつり橋」付近の落石 町が寄付の募集を開始=静岡・川根本町 9月18日、川根本町千頭の「夢のつり橋」に向かう一本道で落石が発生し、9月22日現在も通行止めが続いています。 町は仮復旧と本復旧にかかる費用について計3000万円以上かかると想