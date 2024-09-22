◇パ・リーグオリックス2―3日本ハム（2024年9月22日京セラD）オリックスはCS進出の可能性が完全消滅した。2―2の9回1死二、三塁で力投を続けてきた先発・宮城が、代打の松本剛を三ゴロに打ち取るも、西野の本塁送球よりも三走・五十幡が間一髪上回り、決勝の生還を許した。昨季まで3連覇を成し遂げた王者は今季、故障者が続出。打線も低迷し、4年ぶりのBクラスが決定した。