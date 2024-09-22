マジックを「2」としていたソフトバンクは22日、みずほペイペイでのデーゲームで楽天に11―5で勝利。マジックを「1」とした。2位・日本ハムがオリックスに3−2で勝ったため、ソフトバンクの優勝は最短で23日に。ナイターで行われるオリックス戦に勝てば、日本ハムの勝敗問わず4年ぶり22度目（1リーグ時代を含む）のリーグ優勝が決まる。午後1時から始まった楽天戦では、初回に1点を先制すると、2回には育成出身・川村のプロ初