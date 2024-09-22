◆パ・リーグオリックス２―３日本ハム（２２日・京セラドーム大阪）オリックスのクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出の可能性が完全消滅した。昨季までのリーグ３連覇から一転、まさかの４年ぶりのＢクラスが決まった。先発の宮城が９回に力尽きた。２―２の９回１死二、三塁で代打・松本剛の三ゴロの間に勝ち越し点を献上した。自己最多タイ１３奪三振の力投も、自己ワーストの９敗目。４者連続三振と申し分ない立ち上がり