２２日午後、佐久市の野外フェス会場で男性客が刃物で刺される事件があり、警察は、自称、神奈川県に住む38歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。事件があったのは佐久市猿久保の駒場公園です。２２日午後１時２０分ごろ、会場を訪れていた３２歳の男性客が、男に胸など複数か所を刃物で刺されました。消防によりますと、病院に搬送する際、男性の意識はあったということです。警察は、殺人未遂の疑いで自称、神奈川県相模