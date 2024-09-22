バドミントンの中国オープンは２２日、中国の常州で各種目の決勝が行われ、女子シングルスで宮崎友花（山口・柳井商工高）は王祉怡（中国）に０―２で敗れた。男子シングルスの奈良岡功大（ＮＴＴ東日本）も中国選手にストレート負けし、準優勝だった。