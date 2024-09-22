◇セ・リーグ阪神1ー0巨人（2024年9月22日甲子園）2位阪神は首位巨人との息詰まる接戦を制した。0―0の3回2死一、三塁から2番・中野の右前適時打で先制。以降は巨人・菅野の前に8回までゼロ行進が続いたものの、先発の才木が踏ん張った。25歳右腕は、7回まで先頭打者に4度出塁を許したが、最大のピンチだった6回は無死満塁から長野を投飛、続く坂本を二飛、代打・大城卓を中飛に打ち取るなど力投。今季13勝目を手にし