日本と韓国の文化交流行事「日韓交流おまつり」が22日、ソウルで開かれた。2005年に始まったこの催しは、ソウルでは今年で20回目。会場は互いの文化に関心を持つ多くの来場者でにぎわった。【写真】電車に荷物背負った高齢者、そのとき乗客は「儒教の国」韓国の変化「おまつり」は日韓国交正常化40周年を記念してソウルで始まり、09年からは東京でも開催されてきた。日韓関係が悪化した時も続けられ、市民に交流の機会を提供