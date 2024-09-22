【J1第31節】(デンカS)新潟 2-3(前半2-1)神戸<得点者>[新]長倉幹樹(31分)、小野裕二(36分)[神]酒井高徳(15分)、武藤嘉紀(73分)、菊池流帆(90分+6)<警告>[新]宮本英治(13分)[神]扇原貴宏(59分)主審:小屋幸栄└決勝弾は“ツインヘッド”!?神戸が新潟に劇的勝利で今季2度目の4連勝!!