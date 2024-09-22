【J3第29節】(ロートF)奈良 2-2(前半2-1)宮崎<得点者>[奈]堀内颯人(9分)、岡田優希(45分)[宮]辻岡佑真(24分)、遠藤光(90分+6)<退場>[奈]下川陽太(90分+1)<警告>[奈]下川陽太2(71分、90分+1)、岡田優希(90分+8)[宮]黒木謙吾(20分)、阿野真拓(45分)観衆:1,229人主審:安川公規