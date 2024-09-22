【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「100人観たら、100人が違う受け取り方をする作品です。余白がある作品でもありまして、いろんな想いを持ち寄ってもらい、多くの方にこうして愛して頂いてうれしいです」（Mrs. GREEN APPLE・大森元貴） Mrs. GREEN APPLEが2024年12月から2024年3月までおこなったライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The