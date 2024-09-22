「ロッテ−西武」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・佐々木朗希投手が９勝目をかけて先発。七回を投げ、４安打２失点１０奪三振の好投を見せた。初回は簡単に２死を取った後、西川にストレートの四球。二盗を許すと、佐藤に中前適時打を打たれた。さらに、野村に初球を打たれ、左中間二塁打でピンチ拡大。次打者外崎の打席で１ボールからフォークを引っかけてバッテリエラー（記録は捕逸）も飛びだし、２点目を失