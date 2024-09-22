WANIMAの最新曲「Rolling Days」のミュージック・ビデオが公開された。目まぐるしい日々に抱える葛藤を描く楽曲で、ミュージック・ビデオも様々な目線で日々起きる葛藤に立ち向かいながら戦っている様子が描かれている。KENTA自身も作品内で様々な葛藤を表現しており、フィナーレには自身のビジュアルが一新されるという、これまでのWANIMAの作品にはない新鮮で大胆な映像となっている。◆◆◆揺れて 流れて 悩