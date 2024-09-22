「ウエスタン、広島２−２阪神」（２２日、佐伯総合スポーツ公園野球場）阪神は前半に２得点を挙げたが後半は１点が遠く引き分けとした。先発の津田は５回６安打２失点と粘りの投球を見せた。六回以降、同点の緊迫した場面が続く中で岩貞、松原、伊藤稜、佐藤蓮が抑えてスコアボードに０を並べた。伊藤稜はプロ３年目で初遠征。４番手で登板し、最後は２球で追い込んで空振り三振とするなどわずか６球で打ち取った。打線は