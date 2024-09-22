神戸が競り勝った。先制後に前半のうちに逆転されたが、後半に武藤が同点ゴール。土壇場の同ロスタイム、ＣＫから途中出場の菊池が頭で合わせ、勝ち越し点を奪った。新潟は立て続けのゴールで逆転したものの、後半耐え切れなかった。