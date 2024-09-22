22日午後8時20分、山形県と気象台は、村山市、東根市、尾花沢市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜県内全警戒解除＞大雨の峠は越え、多発的な土砂災害のおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・村山市・東根市・尾花沢市