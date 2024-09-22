◆ウエスタン・リーグソフトバンク13―2くふうハヤテ（22日、タマスタ筑後）元ソフトバンクで、今季限りでの現役引退を発表しているくふうハヤテの福田秀平外野手（35）が、古巣の2軍本拠地での3連戦を終えた。ファンからの歓声、かつての同僚との再会など、思い出に刻まれた時間に対する心境を聞いた。（浜口妙華）―今の気持ち。「ここまでできると思っていなかった。周りの支えのおかげ。感謝しかない」―20、21日