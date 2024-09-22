第63回中国合唱コンクール（全日本合唱連盟中国支部、島根県合唱連盟、朝日新聞社主催）が22日、松江市の島根県民会館であった。この日は中学校部門の混声・同声と、大学職場一般部門の室内・同声・混声があり、広島、岡山、山口、鳥取、島根の5県から、シード演奏を含む32団体が出場した。出雲市立斐川西中=2024年9月22日午前11時11分、松江市の島根県民会館、大阪フォトサービス撮影審査の結果、金賞を受賞した14団体の中か