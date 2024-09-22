3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 9月16日（月・祝）の放送では、ファンクラブツアーを映画化した現在公開中の映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」について語りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗大森：