◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２２日・甲子園球場）「６番・三塁」で先発出場した巨人・坂本勇人内野手が、６回の守備から途中交代となった。２回無死一、二塁で第１打席は低めのフォークを捉えきれず中飛。４回１死一、三塁の第２打席と６回１死満塁の第３打席はともに二飛に倒れた。３度の得点圏で無安打となり、直後の守備から泉口と交代でベンチへ退いた。