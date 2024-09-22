◆Ｘゲーム最終日（２２日、千葉・幕張メッセ）スケートボード男子ストリート決勝で、パリ五輪４位の白井空良（ムラサキスポーツ）が最終３本目に９４・６６点をマークし、逆転で初優勝を飾った。根附海龍（ＤＣＳｈｏｅｓ）が２位、前回覇者の小野寺吟雲（ぎんう）が３位に入り、日本勢が表彰台を独占した。４５秒間に技を繰り出す「ラン」を３本行い、最高得点で競う決勝。白井は首位で迎えた自身３本目の直前に根附に逆