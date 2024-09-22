◆エイチ・アイ・エスカップ第３３回北海道秋季リーグ▽第３節旭川大雪４―３札幌北広島、旭川大雪７―０札幌豊平＝６回コールド＝（２２日・札幌円山球場ほか）旭川大雪が３勝同士で並んでいた札幌北広島に競り勝ち、続く札幌豊平にも快勝。５連勝で単独首位に立った。最大のヤマ場となった札幌北広島戦。初回に失策が重なって先制点を奪われ、嫌なムードも漂ったが、左腕・金子蒼生、右腕・樽井新太（ともに２年）の粘り