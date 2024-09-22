石川県は２２日、記録的な大雨となった奥能登地域で、所在が分からず連絡が取れない「安否不明者」８人の氏名を公表した。情報提供や問い合わせは、県危機対策課（０７６・２２５・１３０６）。２２日午後５時現在の安否不明者は以下の通り。【輪島市】喜三翼音さん１４（久手川町堂山）▽前川政二さん８０（久手川町古込）▽尊谷松夫さん８９（堀町）▽井角祐子さん６８（久手川町池田）▽米澤辰子さん８３（町野町南時国）