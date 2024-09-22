2024年9月20日、韓国・中央日報は「韓国国民の国会に対する信頼度は経済協力開発機構（OECD）加盟30カ国のうち後ろから3番目にとどまった」と伝えた。OECDの公共機関信頼度調査（2年に1回実施）の結果によると、韓国における国会信頼度は20．56％で、調査対象の30カ国中28位だった。OECD平均（36．52％）を大きく下回った。韓国より順位が低かったのはチェコとチリとなっている。最も信頼度が高かったのはルクセンブルク（57．25％